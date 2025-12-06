Die Arbeitszeit müsse vollständig erfasst und bezahlt werden - inklusive Umkleide-, Vorbereitungs- und Reisezeiten, hiess es weiter. «Dienstpläne müssen planbar sein, kurzfristige Änderungen entschädigt werden und abgelehnt werden können. Überstunden sind ab der ersten Stunde zu entschädigen, für Wochenendarbeit braucht es substanzielle Zuschläge», schrieb die Gewerkschaft. Zudem wurde das Parlament aufgefordert, die geplante Ausweitung der Sonntagsarbeit zu stoppen.