Am Vormittag sprach Yves Maillard, Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes, zu den Delegierten. Eine Wirtschaft, die die Menschen immer intensiver arbeiten und ihnen immer weniger Geld lasse, habe keine Zukunft, betonte er. Die Gewerkschaften böten mit der 13. AHV-Rente, mit Verbesserungen in Gesamtarbeitsverträgen oder mit dem mutigen Kampf der Bauarbeiter für bessere Arbeitsbedingungen konkrete Gegenprojekte an.