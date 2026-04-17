Die kantonale Volkswirtschaftsdirektion hat entsprechende Verfügungen erlassen, wie die Unia Zürich-Schaffhausen am Freitag mitteilte . Die Behörde stellte demnach fest, dass die «migrolino fresh»-Filialen an der Zürcher Langstrasse und in der Winterthurer Marktgasse als Läden gelten und nicht als Gastbetriebe.