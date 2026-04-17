Brötchen aufbacken reicht nicht

Im Kern des Streits stand die Frage, ob die in den Filialen angebotenen Dienstleistungen als Gastronomie qualifiziert werden können. Das kantonale Arbeitsinspektorat stützte diese Haltung zunächst, was die Unia zur Einleitung rechtlicher Schritte veranlasste, weil sie der Ansicht war, dass die in den Shops erbrachten Leistungen nicht den Kriterien der Gastronomie entsprechen.