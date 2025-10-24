SP-Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider wies in ihrer Rede auf die Bedeutung der Gewerkschaften für den sozialen Fortschritt in der Schweiz hin, sei es für Frühpensionierungen in Branchen oder bei der AHV, wie es im Communiqué hiess. Sie unterstrich, wie entscheidend geschlossene Kräfte für den sozialen Fortschritt sind. Starke und einflussreiche Gewerkschaften seien ein «wesentlicher Hebel für die Verteidigung der Rechte der Arbeitnehmerinnen».