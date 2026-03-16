Einstieg auf Umwegen

Die Tür für die Unicredit hatte ausgerechnet die damalige Ampel-Koalition geöffnet mit einem verunglückten Teilausstieg bei der Commerzbank. Orcel nutzte das, um im September 2024 überraschend bei der Commerzbank einzusteigen. Nach und nach baute die Unicredit ihre Beteiligung aus und löste den deutschen Staat als grössten Commerzbank-Aktionär ab. Der Bund hatte die Commerzbank in der Finanzkrise 2008/2009 mit Steuermilliarden vor dem Kollaps bewahrt und hält aktuell noch rund 12 Prozent der Anteile.