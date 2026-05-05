«Wir machen die Commerzbank nicht schlecht»

Den Vorwurf, die Unicredit rede die Commerzbank öffentlich schlecht, um den Preis für weitere Anteile zu drücken, wies Orcel zurück. «Wir machen die Commerzbank nicht schlecht. Wir wollen, dass die Commerzbank den Wert realisiert, den sie realisieren kann», betonte der Manager. «Aber wenn wir sagen, die Commerzbank soll den Wert realisieren, den sie realisieren kann, dann heisst es, wir zerlegten sie, wir zerstörten sie. Es tut mir leid, wenn man sich die Fakten ansieht, tun wir das nicht. Das tun wir nicht.»/ben/stw/DP/stw