Commerzbank -Chefin Bettina Orlopp gibt der Unicredit nach neuerlichen Attacken Kontra. Die jüngsten Äusserungen der Unicredit seien bemerkenswert, da sie Unruhe in einem laufenden Verfahren stifteten und die Frage aufwürfen, wie verlässlich die Angaben der Italiener seien, sagte die Managerin auf dem «Euro Finance Summit» in Frankfurt. Man sei «irritiert» über die neueste Mitteilung der Unicredit. Die Commerzbank-Aktien gerieten am Montag in einem freundlichen Marktumfeld unter Druck und büssten zuletzt 1,4 Prozent ein.