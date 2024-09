Die italienische Grossbank Unicredit könnte ihre Commerzbank-Beteiligung von aktuell rund 9 Prozent weiter ausbauen. Die italienische Bank will laut einer Mitteilung vom Mittwoch bei den Aufsichtsbehörden die Genehmigung beantragen, bei Bedarf mehr als 9,9 Prozent der Commerzbank übernehmen zu dürfen. Laut der Mitteilung halten die Italiener - inklusive des vom Bund für etwas mehr als 700 Millionen Euro übernommenen Paketes von knapp 4,5 Prozent - rund 9 Prozent am Frankfurter Geldhaus. «Die UniCredit wird mit der Commerzbank AG zusammenarbeiten, um wertschöpfende Möglichkeiten für alle Stakeholder beider Banken auszuloten», hiess es weiter von dem italienischen Finanzkonzern. Das dürfte Übernahmespekulationen anheizen. Die Commerzbank-Aktien legten am Mittwochmorgen vorbörslich deutlich zu./mis/stk