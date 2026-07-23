Die italienische Grossbank Unicredit stellt sich auf eine baldige Kontrollübernahme bei der Frankfurter Commerzbank ein. Die Genehmigungen der Aufsicht für das vor wenigen Wochen abgelaufene Übernahmeangebot könnten bereits im vierten Quartal erfolgen, teilte die Unicredit in einer Präsentation zu ihren Halbjahreszahlen am Donnerstag in Mailand mit. So muss die EZB dem Vollzug zustimmen. Die Italiener wollen dann versuchen die Kontrolle über die Commerzbank durchzusetzen und ihre Strategiepläne «kurz danach» zu verwirklichen. Um dies zu erreichen, werde sie falls nötig eine ausserordentliche Hauptversammlung einberufen.