Unterdessen schraubt die Unicredit ihre Gewinnziele noch etwas weiter nach oben. Im laufenden Jahr soll der Überschuss auf «deutlich» mehr als 11 Milliarden Euro steigen, teilte das Geldhaus mit. Bisher war von «mindestens» 11 Milliarden die Rede gewesen. 2028 sollen es nun «deutlich» über 13 Milliarden und 2030 «deutlich» über 15 Milliarden sein. Dabei seien die Ergebnisse der Commerzbank noch nicht zu hundert Prozent eingerechnet.