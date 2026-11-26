Die Aktionäre der Commerzbank, die den Italienern ihre Aktien zum ​Tausch angedient haben, bekämen spätestens ​am 7. ​Dezember neue UniCredit-Papiere. UniCredit habe die Commerzbank - ‌wie angekündigt - aufgefordert, eine ausserordentliche Hauptversammlung einzuberufen, um dort neue Mitglieder für ​den ​Aufsichtsraat zu ⁠wählen, hiess es ​in der Mitteilung weiter. ⁠Der neu formierte Aufsichtsrat ‌könnte dann den Vorstand neu besetzen.