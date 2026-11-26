Die italienische Grossbank UniCredit kann den Einstieg bei der Commerzbank umsetzen und will so schnell wie möglich die Macht im Aufsichtsrat übernehmen. Nach der Zustimmung der polnischen Bankenaufsicht KNF lägen alle erforderlichen Genehmigungen für den Einstieg vor, teilte die UniCredit am Donnerstag in Mailand mit.
Die Aktionäre der Commerzbank, die den Italienern ihre Aktien zum Tausch angedient haben, bekämen spätestens am 7. Dezember neue UniCredit-Papiere. UniCredit habe die Commerzbank - wie angekündigt - aufgefordert, eine ausserordentliche Hauptversammlung einzuberufen, um dort neue Mitglieder für den Aufsichtsraat zu wählen, hiess es in der Mitteilung weiter. Der neu formierte Aufsichtsrat könnte dann den Vorstand neu besetzen.
(Reuters)