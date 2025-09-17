«Unfreundlich» und «feindlich»

Die Unicredit hatte vor einem Jahr den Teilausstieg des Bundes genutzt, um sich in grossem Stil bei der Commerzbank einzukaufen. Der Bund hatte die Commerzbank in der Finanzkrise 2008/2009 mit Steuermilliarden vor dem Kollaps bewahrt und hält noch etwas mehr als 12 Prozent der Anteile. Deren Verkauf schliesst die Bundesregierung bislang aus. In Berlin wie in Frankfurt wird Orcels Vorgehen als «unfreundlich» und «feindlich» bewertet.