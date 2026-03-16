Das Angebot entspricht rund 30,80 Euro je Commerzbank-Aktie. Sie sollen in einer den Commerzbank-Aktionären vorbehaltenen Kapitalerhöhung ausgegeben werden. Der Commerzbank-Kurs sprang im vorbörslichen Handel auf der Handelsplattform Tradegate zunächst 9 Prozent an und notierte dann bei 30,81 Euro - mit gut 4 Prozent im Plus zum Xetraschluss am Freitag. Die Unicredit-Aktie rutschte leicht ins Minus.