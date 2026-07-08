Was macht die Unicredit mit ihrer Macht?

Mit ihrem Anteil hätte die Unicredit nach Umsetzung des Übernahmeangebots wahrscheinlich eine Mehrheit auf der Hauptversammlung der Commerzbank, weil üblicherweise nicht alle Anteilseigner erscheinen. Die Unicredit könnte sogar 49,65 Prozent der Stimmrechte ausüben, weil die eigenen Aktien der Commerzbank nicht stimmberechtigt sind. Beim Aktionärstreffen im Frühjahr 2027 werden acht von zehn Aufsichtsräten neu gewählt. Erst zuletzt hatte die Unicredit mit einer Absetzung des Commerzbank-Managements gedroht.