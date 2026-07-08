Kahlschlag befürchtet

Unicredit-Chef Orcel will mit einer Übernahme der 1870 gegründeten Commerzbank eine europäische Grossbank schmieden, auch als Gegengewicht zu den US-Häusern. Er sieht Potenzial für Milliardeneinsparungen inklusive des Abbaus von 7.000 Stellen bei der Commerzbank und will deren Auslandsnetz ausdünnen. Mit der Hypovereinsbank (HVB) ist die Unicredit bereits in Deutschland aktiv. Die Arbeitnehmervertreter der Commerzbank fürchten einen Kahlschlag. Allerdings baut auch die Commerzbank Tausende Stellen ab, um profitabler zu werden.