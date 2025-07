Die italienische Grossbank Unicredit bläst die angepeilte Übernahme von Banco BPM ab. Die von der italienischen Regierung angewandte sogenannte Golden Power sei nicht befriedigend, teilte das Institut am Dienstagabend zur Begründung mit. Zwar habe es Fortschritte in den Verhandlungen mit den Behörden gegeben. Eine endgültige Lösung sei aber erst nach Ablauf der verlängerten Angebotsphase zu erwarten gewesen. Unicredit ist auch an einer Übernahme der Commerzbank interessiert, stösst aber auf Widerstand.