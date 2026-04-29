Unicredit -Chef Andrea Orcel zeigt sich im Ringen um die Commerzbank unbeirrbar und will schon nächste Woche ein offizielles Übernahmeangebot abgeben. «Der Prozess ist nicht mehr aufzuhalten», sagte Orcel der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» (FAZ). «Ich bin zuversichtlich, dass es am Ende so kommen wird, weil die industrielle Logik klar ist und man am Ende des Tages nicht gegen die Schwerkraft ankommt.» Das sei die Realität des Marktes.