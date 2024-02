Die italienische Grossbank Unicredit will nach einem überraschend hohen Rekordgewinn das gesamte Geld ihren Aktionären geben. In den kommenden Jahren sollen mindestens 90 Prozent des bereinigten Überschusses an die Anteilseigner fliessen, teilte der Mutterkonzern der deutschen Hypovereinsbank am Montag in Mailand ausserdem mit. Im abgelaufenen Jahr verdiente die Unicredit bereinigt um bestimmte Steuereffekte 8,6 Milliarden Euro und damit rund anderthalbmal so viel wie ein Jahr zuvor. Unicredit-Chef Andrea Orcel kündigte nun Aktienrückkäufe im Umfang von 5,6 Milliarden und Dividendenzahlungen in Höhe von 3 Milliarden Euro an.

05.02.2024 08:06