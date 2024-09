Die Unicredit hatte den schrittweisen Ausstieg des Bundes aus seiner Commerzbank-Beteiligung genutzt und war vergangene Woche überraschend im grossen Stil bei dem Dax-Konzern eingestiegen. Die Italiener erwarben ein Aktienpaket von 4,5 Prozent vom Bund und kauften zudem Anteile am Markt, sodass sie neun Prozent der Aktien halten. Der Bund hatte die Commerzbank in der Finanzkrise mit Milliarden vor dem Kollaps gerettet. Er hält nun noch 12 Prozent der Anteile, die er ebenfalls nach und nach verkaufen will.