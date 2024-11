Die italienische Grossbank Unicredit macht mitten im Buhlen um die Commerzbank weiterhin glänzende Geschäfte. Nach einem überraschend guten Sommerquartal hob Bankchef Andrea Orcel seine Ziele für das laufende Jahr am Mittwoch ein weiteres Mal an. So rechnet der Manager jetzt mit einem Gewinn von mehr als neun Milliarden Euro - und will diese Marke auch in den beiden kommenden Jahren übertreffen. Zugleich warb er erneut für eine Übernahme der Commerzbank, dämpfte aber Spekulationen auf einen schnellen Deal.