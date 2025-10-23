Der Konsumgüterkonzern Unilever sieht sich nach neun Monaten weiter auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Der Umsatz ging zwar von Januar bis Ende September im Vergleich zum Vorjahr um 3,3 Prozent auf 44,8 Milliarden Euro zurück, bereinigt um Währungs- und Portfolioeffekte betrug das Plus aber 3,6 Prozent, wie Unilever am Donnerstag in London mitteilte. Für das Gesamtjahr steht weiterhin ein organisches Plus von drei bis fünf Prozent auf der Agenda des Managements.