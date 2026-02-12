An der Börse reichte das allerdings nicht für Anschlusskäufe. Die in den vergangenen Wochen gut gelaufene Aktie legte zum Handelsstart zwar leicht zu, rutschte aber schnell ins Minus. Zuletzt gab das Papier rund drei Prozent auf 5.154 Pence nach. Das Papier war Anfang des Jahres auf ein Mehrjahres-Tief von 4.584 Pence gefallen, konnte sich aber zuletzt wieder deutlich erholen./zb/niw/stk