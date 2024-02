Der Konsumgüterhersteller Unilever geht trotz einer Rückkehr zu steigenden Verkaufsmengen für das neue Jahr von einem langsameren Wachstum aus. Der unter anderem um Wechselkurseffekte bereinigte Erlös dürfte 2024 um drei bis fünf Prozent zulegen, teilte das Unternehmen mit Marken wie Ben&Jerry's, Dove und Knorr am Donnerstag in London mit. Die operative Marge dürfte sich leicht erhöhen, sofern sich die Kosteninflation für Material normalisiert und die Produktivität wie erhofft gesteigert wird. Der Aktienkurs legte am Vormittag um gut drei Prozent zu.

08.02.2024 09:43