Der Konzern Unilever ist derzeit in Gesprächen mit dem US-Gewürzhersteller McCormick & Co zum Verkauf der Nahrungsmittelsparte und habe ein Angebot erhalten, bestätigte Unilever am Freitag einen entsprechenden Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg. Ein Abschluss sei ungewiss. Die Unilever-Aktien gewannen in London am Nachmittag 1,1 Prozent. Die Papiere von McCormick verloren in New York nach Handelsbeginn rund 2 Prozent.