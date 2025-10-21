Noch in diesem Jahr

Unilever hatte ursprünglich geplant, die Abspaltung bis Mitte November abzuschliessen, machte nun aber keine Angaben darüber, wie stark sich der Prozess verzögern wird. Das Unternehmen betonte jedoch, «weiterhin entschlossen zu sein, die Abspaltung im Jahr 2025 umzusetzen», und kündigte an, den überarbeiteten Zeitplan «so bald wie möglich» mitzuteilen.