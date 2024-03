Um die Rendite für die Aktionäre zu maximieren, sollen zudem «andere Möglichkeiten der Trennung» in Betracht gezogen werden. Nach der Abtrennung der Eissparte will sich Unilever fokussieren auf vier Geschäftsfelder «Beauty and Wellbeing» mit Marken wie Dove und Vaseline, «Personal Care» mit Produkten von Axe und Rexona sowie «Home Care» (Domestos, Cif) und «Nutrition»-Artikel unter anderem von Knorr. Neben dem Umbau will Unilever ein umfassendes Produktivitätsprogramm starten. Durch das Produktivitätsprogramm sollen rund 7500 Mitarbeiter den Konzern verlassen. Mit schlankeren Konzernstrukturen sollen in den kommenden drei Jahren 800 Millionen Euro eingespart werden./mne/ngu/stk