Bilger kritisierte die Absage von Bundeskanzler Olaf Scholz für einen Stopp des Rückbaus von Atomkraftwerken, nachdem der SPD-Regierungschef das Thema Kernkraft als «in Deutschland ein totes Pferd» bezeichnet hatte. «Das Bild vom totgerittenen Pferd erinnert eher an die von Olaf Scholz geführte Bundesregierung“, sagte der CDU-Politiker. Betriebe und Verbraucher in Deutschland ächzten nach wie vor unter galoppierenden Energiepreisen und der Bundeskanzler verweigert sich einer ernsthaften Debatte, wie das Energieangebot ausgeweitet werden kann. Scholz verschliesse die Augen vor den technologischen Entwicklung bei der Nutzung der Kernenergie in Europa und der Welt. Deutschland drohe den Anschluss zu verlieren.