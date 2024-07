Uniper zählt zu den grössten Energieunternehmen in Deutschland. Die Firma ist Deutschlands grösster Gashändler. Beliefert werden mehr als 1000 Stadtwerke und grosse Industrieunternehmen. In Deutschland und vier weiteren europäischen Ländern betreibt das Unternehmen ausserdem viele Kraftwerke, die Strom aus Gas, Kohle, Wasserkraft, Atomkraft und Öl erzeugen. Investitionen in weitere erneuerbare Energien und wasserstofffähige Gaskraftwerke sind geplant. Uniper ist daneben Deutschlands grösster Erdgas-Speicherbetreiber. Investieren will Uniper auch in die Wasserstoffspeicherung. Privatkunden beliefert Uniper ausser bei Fernwärme nicht. Weltweit beschäftigt Uniper rund 7000 Menschen.