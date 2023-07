Profitable Absicherungsgeschäfte bei der Stromerzeugung aus Kohle und Gas haben den Energiekonzern Uniper im ersten Halbjahr unerwartet stark angeschoben. Der Vorstand erhöhe vor diesem Hintergrund die Jahresziele, teilte der Konzern am Dienstagabend überraschend in Düsseldorf mit. Finanzchefin Jutta Dönges wies jedoch darauf hin, "dass das Ergebnis zu einem grossen Teil auf ausserordentlichen Effekten beruht und sich so in den nächsten Jahren vermutlich nicht wiederholen wird."

25.07.2023 22:01