Vertreter der Energiebranche haben sich in ersten Reaktionen positiv zu der Einigung der Bundesregierung auf eine Kraftwerksstrategie geäussert. «Der gordische Knoten bei der Kraftwerksstrategie wurde jetzt durchschlagen», sagte der Chef des Übertragungsnetzbetreibers 50Hertz, Stefan Kapferer, am Montag in Berlin. Dies sei eine gute Nachricht für die Energiewende und für eine zuverlässige Stromversorgung von morgen. Beim Düsseldorfer Energiekonzern Uniper zeigte man sich zuversichtlich, einen Teil vom Kuchen abzubekommen. Die Bundesregierung hatte sich am Montag nach langem Ringen auf eine Strategie zum Bau wasserstofffähiger Gaskraftwerke in Deutschland geeinigt.

05.02.2024 12:44