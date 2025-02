Der in der Energiekrise mit Milliarden-Beihilfen gerettete Energiekonzern Uniper wird Deutschland in den kommenden Wochen etwas mehr zurückzahlen als im Herbst angekündigt. Noch im ersten Quartal sei eine Zahlung an die Bundesrepublik Deutschland in Höhe von 2,6 Milliarden Euro geplant, teilte Uniper in Düsseldorf mit. Bislang war die Rede von 2,5 Milliarden Euro gewesen. Das Unternehmen kommt damit einer Beihilfe-Auflage der EU-Kommission nach.