Statistische Berechnungen für den fraglichen Zeitraum ergaben eine Übermortalität von 68 bis 74 Todesfällen, wie das Universitätsspital Zürich (USZ) am Dienstag mitteilte. Die Klinik für Herzchirurgie wurde damals von Francesco Maisano geleitet. Zudem wurden elf unerwartete Todesfälle sowie der unangemessene Einsatz von Medizinprodukten in 13 Fällen identifiziert. Diese Vorfälle hat das Spital der Staatsanwaltschaft gemeldet.