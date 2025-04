Für die US-Fluggesellschaft United Airlines ist die wirtschaftliche Unsicherheit nach dem Zoll-Rundumschlag von Donald Trump so gross, dass sie für das laufende Jahr zwei Prognosen abgegeben hat. Eine davon geht von einer Rezession in den USA aus. Anleger honorierten den Schritt: Die Aktie legte am Dienstag im nachbörslichen Handel zuletzt um sieben Prozent zu.