Kosten für den Netzausbau der Tochter 1&1 haben bei United Internet Anfang 2025 auf das Ergebnis gedrückt. 1&1 bekommt weiterhin den Umzug der Mobilfunk-Kunden auf ihr neues Netz zu spüren. Das Unternehmen muss dabei immer noch eine erhöhte Zahl von Kündigungen hinnehmen, wie Unternehmenschef Ralph Dommermuth am Montag in einem Brief an die Aktionäre schrieb. Allerdings lief es bei der Internetdienstleister-Tochter Ionos dank der kleineren Sparte AdTech deutlich besser als ein Jahr zuvor.