Deutlich höhere Ausgaben für den Aufbau des vierten Mobilfunknetzes in Deutschland haben den operativen Gewinn der 1&1-Mutter United Internet geschmälert. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) ging in den ersten neun Monaten im Vergleich zum Vorjahr um etwas mehr als ein Prozent auf 978 Millionen Euro zurück, wie der im MDax notierte Konzern am Dienstag in Montabaur mitteilte.