Während die Aktie von United Internet am frühen Nachmittag zuletzt um rund 2,8 Prozent nachgab, drehte der Kurs von Ionos nach anfänglichem Plus um gut 6,7 Prozent ins Minus. Seit Mitte September hat die Aktie mehr als ein Drittel an Wert verloren und notiert damit wieder auf dem Niveau vom April. Im Vergleich zum Jahreswechsel hat sie jedoch ein Viertel an Wert gewonnen. Die Titel von United Internet haben im gleichen Zeitraum hingegen um fast zwei Drittel zugelegt.