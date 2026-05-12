Die im Mittelwerteindex MDax gelistete Aktie von United Internet gab im frühen Handel zunächst nach, drehte dann aber ins Plus. Zuletzt legte das Papier um 0,5 Prozent auf 26,38 Euro zu. Seit Jahresbeginn hat die Aktie rund fünf Prozent an Wert verloren, mit Blick auf die vergangenen zwölf Monaten gewann sie aber fast ein Fünftel hinzu. Der Anteilsschein der Telekommunikations-Tochter 1&1 gab hingegen zuletzt 1,1 Prozent auf 22,25 Euro nach. Im bisherigen Jahresverlauf verlor die Aktie zehn Prozent an Wert, auf Zwölfmonatssicht hat sie sich aber fast 40 Prozent verteuert.