Der zu United Internet gehörende Telekommunikationsanbieter 1&1 hat im ersten Halbjahr trotz gesunkener Kundenzahl Umsatz und Gewinn gesteigert. An seiner Prognose für 2026 und darüber hinaus hält der Konzern fest. Die Zahl der Kundenverträge sank im ersten Halbjahr wie erwartet um 140.000 auf 16,18 Millionen, wie das im Kleinwerteindex SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Montabaur mitteilte. Als Hauptgrund nannte 1&1 die Neuausrichtung des Discount-Tarifangebots Anfang April, durch die sich die Zahl der Mobilfunkverträge deutlich verringerte. Im kleineren Breitbandgeschäft gewann 1&1 hingegen neue Kunden.