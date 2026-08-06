Der Umsatz der ersten sechs Monate stieg im Jahresvergleich um 1,6 Prozent auf rund 2,3 Milliarden Euro und damit etwa so stark wie am Markt erwartet. Dabei lag der Service-Umsatz mit rund 1,8 Milliarden Euro gut ein Prozent niedriger als im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) wuchs um gut fünf Prozent auf 383 Millionen Euro.
Zurückzuführen ist dies auf einen deutlich niedrigeren Verlust im Segment Enterprises & Networks, in dem 1&1 Kosten für den Ausbau und Betrieb des Mobilfunk- und Glasfasernetzes verbucht. Analysten hatten hier im Mittel etwas mehr auf dem Zettel. Je Aktie verdiente 1&1 wegen geringerer Abschreibungen mit 17 Cent und damit 13 Cent mehr als ein Jahr zuvor./err/stw/zb
(AWP)