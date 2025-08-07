Für die kleinere Sparte AdTech rund um digitale Werbung und Domain-Handel erwartet das Unternehmen, dass die Erlöse in der zweiten Jahreshälfte in etwa den Vorjahreswert erreichen. Insgesamt soll der Umsatz im Gesamtjahr weiterhin rund 400 Millionen Euro betragen. Auch mittelfristig dürfte sich die Produktumstellung positiv auf die Umsatz- und Ergebnisentwicklung des Segments auswirken, hiess es.