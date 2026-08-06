Der Internetdienstleister Ionos hat im ersten Halbjahr den Umsatz und Gewinn gesteigert. Für den weiteren Jahresverlauf erwartet das MDax-Unternehmen eine anhaltend positive Geschäftsentwicklung. Das währungsbereinigte Umsatzwachstum soll nun bei circa acht Prozent liegen, wie die Tochter von United Internet am Donnerstag mitteilte. Zuvor wurde hier noch ein Umsatzplus von circa sieben Prozent angepeilt. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll unverändert auf 530 Millionen Euro zulegen bei einer entsprechenden Marge von 37 bis 38 Prozent.