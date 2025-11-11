Der zum United-Internet-Konzern gehörende Internetdienstleister Ionos hat in den ersten neun Monaten dank gestiegener Kundenzahlen den Umsatz gesteigert und mehr verdient. Das Geschäft mit Werbetechnologie, das im Bereich Adtech gebündelt ist, will das Management um Unternehmenschef Achim Weiss verkaufen, um sich auf die Kerngeschäftsfelder mit Produkten rund um Internetauftritte («Web-Presence & Productivity») und Cloud-Angebote zu fokussieren.