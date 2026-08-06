Der Umsatz der ersten sechs Monate kletterte im Jahresvergleich um gut drei Prozent auf rund 3,1 Milliarden Euro, wie das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Montabaur mitteilte. Dies entsprach etwa den mittleren Erwartungen von Analysten. Die Zahl der Kundenverträge erhöhte sich um 550.000 auf knapp 30,3 Millionen.