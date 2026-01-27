Der Aktienkurs der Unitedhealth-Group brach vorbörslich um mehr als 16 Prozent ein. Das lag aber nicht an den Geschäftszahlen, sondern vor allem an einer staatlichen Entscheidung, der auf der gesamten Branche lastete. So hatte die zuständige Bundesbehörde Centers for Medicare & Medicaid Services angekündigt, die Zahlungen an private Medicare-Versicherungen für die von den Konzernen betreuten sogenannten Advantage-Pläne im nächsten Jahr um lediglich 0,09 Prozent zu erhöhen und damit quasi unverändert lassen zu lassen. Analysten hatten hingegen einen Anstieg von bis zu 6 Prozent erwartet./stw/mne/mis/jha