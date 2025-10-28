Für 2025 rechnet Hemsley nun mit einem Gewinn von mindestens 14,90 US-Dollar je Aktie. Ursprünglich hatten 28,15 bis 28,65 Dollar auf dem Zettel gestanden, bevor der Konzern seine Jahresziele im April zunächst kappte, im Mai wegen unerwartet hoher Kosten für medizinische Behandlungen komplett strich und seinen früheren Chef Hemsley zurück an die Spitze holte. Dieser gab erst Ende Juli ein neues Gewinnziel aus. Am Dienstag stellte UnitedHealth nun zunehmendes Wachstum für das Jahr 2026 in Aussicht.