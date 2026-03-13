Trotz des weiterhin angespannten Arbeitsmarktes sank die Fluktuationsrate am USZ im Jahr 2025 um einen weiteren Prozentpunkt auf 12 Prozent. Dieser Wert gilt im Mehrjahresvergleich als tief. Die Spitalleitung führt diese Entwicklung auf die 2025 verabschiedete Personalstrategie zurück, die Mitarbeitende verstärkt in den Mittelpunkt rücke.