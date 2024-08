Die Spitalleitung bedauert die damaligen Geschehnisse und will vollständige Klarheit schaffen, wie das Universitätsspital Zürich (USZ) am Freitag mitteilte. Dadurch soll das Vertrauen der Patientinnen und Patienten, der Zuweiserinnen und Zuweiser und der Öffentlichkeit in die Klinik für Herzchirurgie bewahrt werden.