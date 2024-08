Seit Bekanntwerden der Probleme in der Klinik für Herzchirurgie wurden laut Mitteilung zudem in vier Fällen Schlichtungsgespräche mit Patientinnen und Patienten geführt. In zwei Fällen kam es im Rahmen eines abgeschlossenen Vergleichs zu Zahlungen in niedriger fünfstelliger Höhe. In keinem der vier Fälle kam das Cardioband zum Einsatz.