Wegen der ständigen israelischen Angriffe ist das Gesundheitssystem im Gazastreifen nach Einschätzung der Uno «am Rande des völligen Zusammenbruchs». Zu einem neuen Bericht des Uno-Menschenrechtskommissariats erklärte dessen Büro am Dienstag in Genf, «die Serie tödlicher Angriffe durch Israel auf die Spitäler in Gaza und in der Nähe, sowie die Kämpfe, die damit zusammenhängen, haben das Gesundheitssystem an den Rand des völligen Zusammenbruchs gebracht».