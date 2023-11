Der Schweizer Biermarkt verzeichnete im Braujahr 2022/23 (per Ende September) laut ersten Berechnungen des Schweizerischen Brauereiverbands (SBV) im Vergleich zur Vorjahresperiode ein Minus von 2,5 Prozent. Insgesamt wurden in dieser Zeit 4,57 Millionen Hektoliter Bier abgesetzt, teilte der SBV am Dienstag mit.